COMMUNITY CALENDAR April 12–18
CEDAR HILL
Special Olympics Torch Fun Run
Pioneer Park, 600 Cedar St.
All-ages community run promoting fitness and fun outdoors.
Canva for Adults
April 13, 6 p.m.
Alan E. Sims Recreation Center, 310 E. Parkerville Rd.
Free hands-on class teaching design skills.
Bird Seed Ornaments
April 14, 5:30–6:30 p.m.
Traphene Hickman Library, 450 Pioneer Trl.
Create bird seed ornaments. Ages 8–12.
City Council Meeting
April 14, 6 p.m.
285 Uptown Blvd., Bldg. 100
Virtual Author Talk with Brad Taylor
April 14, 6 p.m.
Online
Discussion on writing suspense and spycraft.
You Up Next – Live Music Showcase
April 15, 5–7 p.m.
Traphene Hickman Library, 450 Pioneer Trl.
Open performance opportunity for musicians.
Wine Down Wednesday Block Party
April 15, 5–11 p.m.
Cu’Noma Lounge, 917 N. Joe Wilson Rd.
Ticketed event with music, food, and dress theme.
Beautification & Arbor Day Celebration
April 18, 8 a.m.–12 p.m.
Traphene Hickman Library/Signature Park, 450 Pioneer Trl.
Cleanup, tree giveaway, and family activities.
Fishing 101
April 18, 9–10 a.m.
Cedar Hill State Park, 1570 FM 1382 W.
Beginner fishing class; registration required.
COPPELL
Coppell Writers Group
April 13, 6:30–8 p.m.
Cozby Library, 177 N. Heartz Rd.
Writing discussion and exercises for adults.
The Science of Happy
April 13, 7–8 p.m.
Cozby Library, 177 N. Heartz Rd.
Program on improving mindset.
STEAM: The Power of the Sun
April 15, 10 a.m.
Biodiversity Education Center, 367 Freeport Pkwy.
Build a solar-powered car.
Police Storytime
April 15, 10:15–11 a.m.
Cozby Library, 177 N. Heartz Rd.
The Nashville Tenors
April 17, 7:30 p.m.
Coppell Arts Center, 505 Travis St.
Earthfest & Kid Fish
April 18, 9–11 a.m.
Andrew Brown Park East, 260 E. Parkway Blvd.
Meet Your Neighbor: Immigration Stories
April 18, 2–3:30 p.m.
Cozby Library, 177 N. Heartz Rd.
DESOTO
Workforce Solutions Assistance
April 14, 10 a.m.–12 p.m.
DeSoto Public Library, 211 E. Pleasant Run Rd.
Place 5 Community Conversation
April 14, 6 p.m.
Online
DeSoto Artists Lab Meet & Greet
April 16, 6:30–8:30 p.m.
DeSoto Corner Theater, 211 E. Pleasant Run Rd.
Trash Pick-Up Day
April 18, 9–11 a.m.
901 N. Polk St., Suite 101 / 620 S. Westmoreland Rd.
Bad Art Workshop
April 18, 1–3 p.m.
DeSoto Public Library, 211 E. Pleasant Run Rd.
DUNCANVILLE
Craftastic
April 14, 4:30–5:30 p.m.
201 James Collins Blvd.
Crafty Readers
April 15, 4:30–5:30 p.m.
201 James Collins Blvd.
Read to Dogs
April 18, 2–2:45 p.m.
201 James Collins Blvd.
Maker Time
April 18, 3:30–5:30 p.m.
201 James Collins Blvd.
GRAND PRAIRIE
Plant Bingo
April 12, 1 p.m.
2956 S. Hwy 161
Edible Garden Class
April 14, 6–7:30 p.m.
Kirby Creek Garden, 3303 Corn Valley Rd.
Town Hall Meeting (District 6)
April 16, 6–8 p.m.
Warmack Library, 760 Bardin Rd.
German Fest
April 18, 11 a.m.
110½ N. Center St.
Earth Day at EpicCentral
April 18, 1–5 p.m.
EpicCentral, 2961 S. State Highway 161
IRVING
Dallas Reggae Festival
April 12, 1–11 p.m.
Levy Event Plaza, 501 E. Las Colinas Blvd.
Symphony Concert
April 12, 3:30 p.m.
Irving Arts Center, 3333 N. MacArthur Blvd.
Movie Night – I Celebrate Irving
April 16, 5 p.m.
South Irving Library, 601 Schulze Dr.
Las Colinas Light Club
April 16–17, 6–10 p.m.
215 Mandalay Canal
Music on Main Concert
April 17, 7 p.m.
Heritage Park, 217 S. Main St.
Animal Connection Experience
April 18, 10 a.m.–5 p.m.
Fritz Park, 312 E. Vilbig St.
LANCASTER
Art Club
April 14, 6–7 p.m.
150 E. 1st St.
Peaceful Piggy Yoga
April 16, 2–2:45 p.m.
1700 Veterans Memorial Pkwy.
Toddler Story Time
April 17, 10:30–11:30 a.m.
1600 Veterans Memorial Pkwy.
Family Story Time
April 18, 10:30–11:30 a.m.
1600 Veterans Memorial Pkwy.
